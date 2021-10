Per il cinema l’uomo ideale è… Un robot

Poeti, artisti, letterati, scultori, attori e pittori hanno descritto l’amore fra esseri umani in ogni modo possibile. Adesso è arrivato l’amore robotico: quello fra una donna ed una macchina. I’m Your Man. Diretto da Maria Schrader è il film che racconta di una scienziata del Pergamon Museum decisa a sottoporsi ad un esperimento, per reperire i soldi necessari a una ricerca: deve trascorrere tre settimane in compagnia di un androide. Ma cosa fare quando la “macchina”, progettata per adeguarsi al carattere di chiunque la circondi, diventa il suo uomo ideale? E’ il dilemma della pellicola. Il ruolo delle “macchine” nei film è cambiato dato che in Blade Runner erano “prede”, in Terminator con Arnold Schwarzenegger diventano cacciatori e nella pellicola “Io Robot” l’androide è oggetto delle indagini di un detective Del Spooner interpretato da Will Smith.

