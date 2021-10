Real Monterotondo, arrivano i rinforzi: preso l’ex Palermo Esposito

Un colpo a sorpresa, per cercare di aggiungere esperienza e qualità a una squadra che finora ha sofferto il cambio di categoria. Il salto dall’Eccellenza alla Serie D non è stato facile, anche se i presupposti per rialzarsi ci sono ancora tutti. L’Asd Real Monterotondo Scalo comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Mario Esposito, classe 1996. Difensore centrale roccioso e di grande esperienza in categoria con circa 150 presenze, tra le varie : Atletico Fiuggi, Aprilia, Lanusei, Manfredonia, Lanciano, Palermo e Matese dalla quale proviene. Il calciatore si aggregherà fin da subito agli ordini di Gregori.

di Valerio De Benedetti