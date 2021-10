Monterotondo scalo. L’ira di un genitore:” La scuola è continuamente violata da ignoti”.  

E’ davvero un periodo “nero” per le scuole del nord- est perché dopo le note vicende legate all’Istituto Olivieri di Tivoli si aggiunge anche un sede scolastica di Monterotondo scalo, Loredana Campanari. Volevo denunciare- afferma A. A. genitore di una bimba- dei fatti incresciosi che accadono ormai da troppo tempo nel nostro plesso e cioè la continua violazione da parti di ignoti della nostra scuola. Ci sono anche immagini che testimoniano l’accaduto, ma sia il preside che le autorità non fanno nulla per ovviare a questa situazione. Tante giuste regole per entrare in un edificio, green pass, disinfettare in continuazione e, poi, la notte dalle finestre entra la qualsiasi toccando e devastando aule mense e quant’altro? Ci siamo stancati vogliano una voce forte per esprimere il nostro disagio”.

FGI