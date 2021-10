Ancora concorsi per Guidonia Montecelio

Banditi nuovi concorsi per 35 nuove figure professionali ed avviate 5 procedure di mobilità per il Comune di Guidonia Montecelio. Al via dunque all’assunzione in diversi ruoli tra cui istruttore contabile, di vigilanza, sociale ed amministrativo.

Il commento dell’Assessore al Personale Andrea Saladino

Con le assunzioni già avvenute con il precedente concorso e con questi nuovi bandi, stiamo risolvendo le carenze di organico dell’Ente con nuove risorse, così da rendere migliori i servizi al cittadino. Un risultato frutto della gestione amministrativa di questi anni che ci ha permesso di poter bandire i nuovi concorsi.

Il commento del Sindaco Michel Barbet

La nostra Amministrazione ha sempre puntato ad aumentare l’organico comunale con nuovi concorsi e, ora, dopo una gestione virtuosa dei conti pubblici, possiamo finalmente procedere con le nuove assunzioni tramite concorso pubblico.