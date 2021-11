Giornata di formazione per la Civile di Monterotondo

Una bella domenica di formazione ha coinvolto i volontari di Monterotondo al corso di Primo Soccorso. I volontari hanno dapprima svolto una sessione teorica, in cui si è parlato dell’anatomia e della fisiologia umana e di quelle che sono le diverse tipologie di emergenze in cui ci si può trovare a dover intervenire.



Nel pomeriggio poi si è proceduto con la pratica grazie ai manichini e, per la prima volta, si è utlizzato uno specifico simulatore per addestrare i corsisti nella manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso ideata e realizzata per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree e che costituisce un’efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Con questa giornata si è concluso dunque il percorso di formazione in materia di Primo Soccorso che è stato avviato nei mesi scorsi, a breve, i volontari saranno impegnato in alcuni Istituti Scolastici di Monterotondo con il progetto “A scuola di cuore“, avente come obbiettivo l’insegnamento del Primo Soccorso tra il personale scolastico e tra gli stessi studenti della città.