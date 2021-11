Un francobollo per Bud Spencer

Intere generazioni conoscono a memoria i suoi film, le celebri battute e le scazzottate infinite. Perciò Poste Italiane ha deciso di ricordare con uno speciale francobollo Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, uno degli attori più amati dal pubblico. Ancora oggi la sua (indimenticabili i film in coppia con Terence Hill) immagine riflette un cinema non volgare, autentico, divertente e sempre dalla parte dei più deboli. Bud Spencer durante la sua lunga carriera ha ricevuto molteplici riconoscimenti in ambito sportivo, cinematografico e civile. Ne citiamo solo alcuni: il David di Donatello alla carriera, decine di medaglie ai Giochi olimpici e ai campionati italiani di nuoto e l’Ordine al merito della Repubblica italiana, il più alto degli ordini del nostro Paese, conferitogli nel 2008 dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Il talento dell’attore italiano è stato riconosciuto in diversi parti del globo. In Germania è stato coniato il verbo sich budspenceren, traducibile in italiano come “picchiare come Bud Spencer”. I Club Dogo lo citano in Ignoranz Verse Pusherz, brano presente nell’album hip-hop Mi Fist. A Budapest, è stato intitolato un parco naturale a suo nome: il Bud Spencer Park. Livorno, è la location della prima statua in Italia realizzata completamente in vetroresina.

FGI