In ricordo di Giovanni

Intitolata una sala del Consiglio regionale del Lazio a Giovanni Bartoloni, l’ex portavoce della presidenza del Consiglio regionale del Lazio, vittima della seconda ondata di Covid-19. Nei giorni scorsi, a un anno esatto dalla prematura scomparsa del giornalista, punto di riferimento della comunicazione alla Pisana, diventa realtà la proposta regionale approvata a febbraio, di dedicare alla sua memoria la sala dove si svolgono le riunioni dell’Ufficio di presidenza. L’inaugurazione alla Pisana in una cerimonia sobria in presenza della famiglia, proprio a richiamare una delle caratteristiche di Bartoloni. “Giovanni è stata la ferita più grande del Coronavirus alla nostra comunità”, il commento del governatore Luca Zingaretti, “Era uno di noi, dell’istituzione, riservato e presentissimo, capace di dare un consiglio utile anche solo con un’occhiata. Proprio noi, che ogni giorno lottiamo e vediamo scorrere i numeri di chi non ce l’ha fatta, non dobbiamo mai dimenticare che dietro quei numeri ci sono delle persone”.

