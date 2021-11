Domani, martedì 9 novembre, previo consenso da parte dei genitori, inizierà la somministrazione del tampone salivare per circa 263 alunni della scuola secondaria. Ino ogni caso, non preoccupa la situazione dei contagiati a Capena infatti, l a Asl ha dichiarato che non vi sono numeri tali da prevedere la chiusura scolastica sul territorio comunale o ulteriori provvedimenti di restrizione.