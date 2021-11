Il Bus 337 e la lunga attesa

Per i molti pendolari che percorrono le strade a bordo dei mezzi pubblici un servizio efficiente è davvero indispensabile, per raggiungere il luogo di lavoro e non solo. Attendere un bus pubblico sotto la pioggia, travolti dal vento, al freddo oppure sotto un solo cocente è parte della vita “difficile” dei viaggiatori. Le difficoltà di chi resta in attesa con il biglietto in tasca o con l’abbonamento mensile sopraggiunge quando il pullman di linea non arriva. Sembra proprio essere questo il caso del Bus 337, che transita da Tor Lupara e pure da Fonte Nuova. Il mezzo in questione pare transitare raramente, con alcuni passeggeri costretti ad attendere il pullman inutilmente.

