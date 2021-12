150 milioni per turismo, spettacolo, auto

Istituito presso il ministero dello Sviluppo Economico, un fondo da 150 milioni per sostenere gli operatori economici di turismo, spettacolo e auto: entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, questo dicastero, assieme a quello della cultura, del turismo e dell’economia, definiranno le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

Tra le misure del pacchetto di modifiche di questo emendamento “omnibus” al bilancio, il Governo punta anche su taglio di Irpef e Irap per 8 miliardi e stabilisce un fondo da 3,8 miliardi per calmierare nei primi tre mesi del 2022 i rincari delle bollette di gas e luce, determinato dai prezzi alle stelle dei beni energetici, e con l’indicazione che tali bollette potranno anche essere rateizzate per un massimo di dieci mesi senza interessi. Nelle correzioni alla manovra, pure 68 milioni di euro per il rifinanziamento dei bonus relativi all’acquisto di tv e decoder con i nuovi standard tecnologici. In proposito, in base a una convenzione tra ministero dello sviluppo economico e le Poste, agli over 70 con pensione inferiore a 20mila euro all’anno, sembra che verrà recapitato il decoder direttamente a casa.