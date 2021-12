Natale a Capena

Oggi sabato 18 dicembre, dalle ore 10.30 in Piazza del Popolo a Capena, stand enogastronomici e di artigianato, laboratori di ceramica, pittura per bambini, con la possibilità di incontrare Babbo Natale, e giochi organizzati dall’equipe del Centro di Aggregazione Giovanile di Riano.

Tutto ciò è a cura del progetto Sai del Comune, che vede anche la partecipazione del gruppo di percussioni “Samba Precario” alle ore 11.00 e la presenza di voice choir alle ore 12.00.

A seguire il Cantiere Sotto Sopra organizza presso la Chiesa S. Antonio, per le ore 16.00, un Laboratorio di improvvisazione teatrale, seguito dallo spettacolo “Bon Voyage” alle 21.00. Il tutto è completamente gratuito ed è necessaria la prenotazione al numero 324 7711918.

Presso la Chiesa San Michele Arcangelo avrà invece luogo il concerto Armonie d’Argento alle ore 18.15, a cura dell’Associazione Don Bosco e il centro anziani.

