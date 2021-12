GUIDONIA – Vandali in Comune, squarciate le gomme all’auto dei messi

Vandali in azione al Comune di Guidonia Montecelio. In piazza Matteotti ignoti hanno squarciato i 4 pneumatici di una Fiat Panda azzurra di proprietà dell’Ente e in uso ai messi comunali per le notifiche.

Da tre giorni la vettura è in sosta sotto i portici d’accesso alla piazza principale della città, piazza tristemente nota per altri vandalismi nel recente passato. La scorsa estate una guardia giurata in servizio di controllo agli uffici era stata aggredita e malmenata da un gruppo di adolescenti.