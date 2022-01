Rinnovate le misure anti-Covid

Green pass. Si procede estendendo senza scadenza. Ma solo per chi è vaccinato o guarito con tre dosi. Ma sono ancora previsioni lasciate trapelare da fonti governative. Dubbio sulle discoteche. Le versioni sono possibiliste oppure attendiste, cioè dare la possibilità di aprire seguendo indicazioni precise oppure aspettare prima di riaprire, pur con precauzioni vincolistiche. Importante sarà vedere la tendenza per il 15 febbraio, dove gli esperti prevedono si arrivi a un sensibile calo di contagi.

Green pass prorogato per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti dal Covid. La terza dose si conferma vincolante all’ottenimento del Green Pass. Senza richiamo, decade. Dal Primo febbraio scattano le multe di cento euro per i non vaccinati. Sul posto di lavoro questo obbligo però scatta dal 15 febbraio, sempre come previsione. Anche i tabaccai inseriti nella lista dei negozi in cui non si può accedere senza il Super Green pass