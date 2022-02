Alle Olimpiadi invernali di Pechino, azzurri ancora da sogno. Oro per Arianna Fontana nello short track – decima medaglia per lei che ne fa la donna italiana più premiata ai Giochi insieme a Stefania Belmondo – e argento nello slalom gigante per Federica Brignone. Oggi Costantini e Monaser disputeranno la finale del curling.

