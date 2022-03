Calcio, un Fiano da super gol (61 tiri in porta e 9 incassati)

Il Fiano Romano di Fabrizio Palma viaggia spedito. I rossoblu fino ad ora hanno disputato 13 partite, vincendone 12, realizzando 61 gol e subendone solamente 9. Quello però di cui è più soddisfatto il mister, però, non sono i numeri, ma l’atteggiamento e la crescita dei suoi ragazzi: “Il bilancio stagionale fino adesso, sicuramente è positivo. Al di là dei numeri, delle vittorie e delle sconfitte, la squadra è in crescita sotto tutti i punti di vista: mentale, tecnico e tattico. Negli allenamenti vedo tutti i miei ragazzi concentrati e vogliosi, quindi penso che fino ad ora, tutto quello che hanno ottenuto se lo siano meritatogli faccio i complimenti perché sono solo loro i protagonisti che vanno in campo. Il loro è un percorso netto sia in termini di risultati che come dicevo in precedenza di crescita. A livello individuale e di squadra, in allenamento sono partiti da un punto e, allenamento dopo allenamento, ho visto una crescita costante, non hanno mai avuto un periodo di blocco”.

Per il Fiano Romano di mister Palma, sabato 5 marzo ci sarà il match clou della stagione, quello contro la capolista Spes Montesacro, distante solo 6 punti (ma con una partita in più). Il tecnico, a riguardo, non si sbilancia: “Sabato incontriamo una squadra che fino adesso ha fatto un percorso pazzesco. Se il nostro è straordinario il loro si può dire che è perfetto visto che hanno fatto en plein. È una squadra che nella partita di andata mi ha impressionato, ma anche noi in quel frangente abbiamo fatto vedere belle cose. Sono comunque fiducioso sul proseguo del campionato, che passerà anche da questa partita, ma non la reputo un dentro o fuori”.

“Sarà importante”, ha aggiunto il tecnico, “cercare di riuscire a fare risultato, ma se poi se non si dà continuità a quello che si è stato fatto, il risultato rimane fine a se stesso. Qualsiasi risultato uscirà fuori dovremmo essere bravi a metabolizzarlo quanto prima possibile. Positivo o negativo. La prepariamo come ogni partita, senza snaturarci e lavorando sulla nostra filosofia di gioco, sui nostri principi, come abbiamo sempre fatto. I ragazzi sono molto concentrati, sanno della grande chance che hanno a disposizione”.