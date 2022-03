Passo Corese – Rinvenute due statue di età imperiale

Rinvenute a Passo Corese due statue di età imperiale e i resti di un edificio probabilmente pubblico. L’importante scoperta è stata fatta durante dei sondaggi condotti per conto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti dal funzionario archeologo Alessandro Betori. L’area interessata si trova a ridosso della lottizzazione industriale del Polo della Logistica di Passo Corese ed è molto estesa.

Si tratta di una sorta di piattaforma in cocciopesto, limitata sul lato lungo orientale da allineamenti di lastre in calcare e probabili fondazioni murarie in tufo.

“In mancanza di dati stratigrafici probanti e data la recentissima conclusione dello scavo si può solo ipotizzare una datazione in piena età imperiale”, è la conclusione dell’archeologo.

Dopo l’abbandono dell’edificio vi furono ammassati materiali di risulta tra i quali spiccano due statue funerarie, una virile, l’altra muliebre – specifica in una nota la Soprintendenza – riferibili a uno o più sepolcri della prima età imperiale esistente lungo la viabilità ripercorsa dall’attuale SR 313 Ternana.

Le due statue sono state messe in sicurezza nel Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina, dove saranno presto allestite in esposizione dopo i necessari interventi conservativi.