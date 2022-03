Guidonia – Sconto Tari per le botteghe che hanno chiuso

Sarà di circa 600mila euro lo sconto sulla Tari per le attività commerciali che hanno subito le chiusure e le restrizioni a causa della pandemia. Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale.

“Si tratta di un contributo nazionale che abbiamo deciso di destinare alle attività commerciali maggiormente colpite dalle chiusure e dalle restrizioni legate a questi due anni di pandemia– spiega Cristian Falconi, Presidente della Commissione Commercio ed Attività Produttive– attività che nonostante tutto hanno sempre pagato regolarmente l’imposta comunale. E’ un supporto per garantire una reale ripartenza ai nostri commercianti”.

“Questo risultato è frutto di un lavoro di sinergia tra gli esponenti dell’Amministrazione Comunale- prosegue il sindaco Michel Barbet– come l’Assessore al Commercio Alessia Molinari, il Presidente della Commissione Commercio Cristian Falconi e l’Assessore al Bilancio Nicola Sciarra che ringrazio. Continua il sostegno dell’Amministrazione Comunale alle realtà del territorio che hanno subito pesanti ricadute economiche legate alla pandemia”.

La nota del Comune non spiega quali sono i termini e come accedere.