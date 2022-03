GUIDONIA – Segnaletica, appalto da 60 mila euro alla ditta “cotta e mangiata”

Per viaggiare alla velocità della luce e nella massima trasparenza è stata utilizzata la piattaforma Mepa, il portale del Ministero delle Finanze, strumento universalmente noto per la sua utilità.

Così il Comune di Guidonia Montecelio ha affidato la manutenzione della segnaletica stradale ad una ditta che finora non aveva mai lavorato, né nel privato tantomeno nel pubblico.

E’ quanto emerge dalla determina numero 39 firmata mercoledì 16 marzo dal dirigente ai Lavori pubblici Egidio Santamaria.

Ad aggiudicarsi l’appalto è la “Segnal Pi. Ma.”, una società a responsabilità limitata semplificata con sede in un condominio di via Alberto Tallone 84, sulla Braccianese, nel XIV Municipio di Roma Capitale.

Si tratta di un’impresa specializzata nella segnaletica stradale iscritta alla Camera di Commercio il 3 agosto 2021, ossia sette mesi fa, e registrata presso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione il 18 febbraio scorso, poco meno di un mese fa

Naturalmente inattiva, secondo la Camera di commercio, la ditta vanta un capitale sociale di 500 euro di proprietà di Massimo Piccolo, un imprenditore 41enne di Rocca di Papa, socio unico e amministratore della Srls.

La “Segnal Pi. Ma.” effettuerà la manutenzione per un importo complessivo di 60 mila 76 euro e 22 centesimi.

Il 9 marzo l’amministrazione aveva approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione della segnaletica stradale per un importo complessivo pari a 66.500 euro. E aveva stabilito di avviare la procedura di scelta del contraente utilizzando la piattaforma informatica del MePA.

Sullo stesso portale il dirigente Santamaria ha individuato l’impresa che il 16 marzo ha sottoscritto l’offerta conveniente per il Comune.