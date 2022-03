Sex&TheSocial, l’amore ai tempi dei like

Come è cambiato l’approccio sessuale ai tempi dei like, insomma nell’era digitale? Lo spiega per bene ne “Il Piacere Digitale”, lo psicologo e pscicoterapeuta Michele Spaccarotella.

Il libro sarà presentato dall’autore oggi pomeriggio, giovedì 24 marzo alle ore 18,30, alle Scuderie Estensi, in piazza Garibaldi a Tivoli. A presentare l’appuntamento i sessuologi clinici Chiara Calcagni e Simone Maccaglia.

LA SINOSSI DEL LIBRO

L’innovazione tecnologica apportata dall’era digitale ci ha radicalmente trasformati. Nel linguaggio, nei costumi, nelle abitudini. I termini inglesi sono sempre più diffusi nel nostro modo di comunicare (“Ho comprato lo smartphone”, “Facciamoci un selfie”, “Ti mando uno screenshot”), il cellulare sembra essere diventato un prolungamento naturale del nostro corpo, le modalità di entrare in relazione con gli altri sono sempre più tecno-mediate. La rivoluzione della società iperconnessa sembra aver contribuito alla nascita di una nuova tipologia di essere umano: l’homo digitans, un cittadino della modernità perennemente incurvato sul display ed assorbito dalle novità proposte dalla Rete. La sua esperienza relazionale appare viaggiare su un rapporto privilegiato ed esclusivo con lo schermo.

Una modalità di intrecciare rapporti che sembra essersi diffusa su scala mondiale in maniera epidemica. Ci si conosce sui social network, si parla in chat, ci si innamora online, si scambiano foto nei messaggi privati, ci si tiene “sotto controllo” nelle stories, ci si lascia tramite messaggeria istantanea. Il tutto, spesso, senza neanche mai essersi incontrati. Dove si colloca il piacere in tutto questo? È possibile parlare di un “piacere digitale”? In che modo viene esperito e vissuto dalle persone del nuovo millennio? Le stesse relazioni sembrano risentire della cultura del consumismo, utilizzate al momento del bisogno ed interrotte a proprio piacimento. Nella società dei rapporti liquidi ci si sfiora senza toccarsi mai, ci si “scollega” non appena la sessualità diventa emozione. Per non farsi trovare impreparati e travolti da tale rivoluzione, diventa fondamentale riflettere su queste nuove modalità di intessere legami. Il volume si propone di indagare quali siano stati i mutamenti apportati dagli smartphone e dalla iperconnettività ed in che modo abbiano modificato il nostro rapporto col corpo, col sesso, con il corteggiamento e con le relazioni.

Dai like alle webcam, dalle app al sexting, si cercherà di comprendere quale impatto ha su di noi lo sguardo dell’Altro. Provando a fornire dei suggerimenti per non cadere nelle trappole del web. Inoltre verrà affrontato il tema del piacere “fuori controllo”, descrivendo le modalità contemporanee di consumo della pornografia, le nuove frontiere del sesso virtuale e di come la sessualità possa sconfinare in dipendenza. Nel testo saranno presenti anche dei box contenenti “vignette” cliniche reali, piccoli esercizi di riflessione su se stessi e curiosità del mondo digitale.