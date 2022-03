Ucraina, il Papa dona un’ambulanza

Il Papa benedice e dona un’ambulanza per l’Ucraina. “Il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere del Papa, è partito alla volta di Leopoli con un’ambulanza donata e benedetta da Papa Francesco nei giorni scorsi. Il veicolo sarà donato alle autorità della città ucraina per portare soccorso alla popolazione, aumentata considerevolmente nelle passate settimane per via dei rifugiati”, ha fatto sapere una nota del Vaticano.

Il Papa ha usato più volte parole forti per condannare la guerra. L’ultima, probabilmente, senza precedenti.

“Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono compromessi a spendere il 2% del Pil per l’acquisto di armi come risposta a questo che sta accadendo, pazzi!”, ha detto il Papa.

Un’accusa quella di Francesco contro l’aumento delle spese militari votato in Italia dalla Camera di fatto ignorata dalla stampa al mattino successivo.

Almeno tre dei maggiori quotidiani del Paese – Repubblica, Messaggero e Corriere – come specificato da Il Fatto Quotidiano, non le hanno dedicato nemmeno un titolo, esaltando invece la “linea dura” del premier Mario Draghi a favore dei maggiori investimenti nella difesa. Le parole del Papa, infatti, sono state relegate in boxini o addirittura parentesi.