GUIDONIA – Elezioni, Mauro Lombardo si presenta alla città

Dal Nuovo Polo Civico riceviamo e pubblichiamo:

“Doveva essere una grande festa di piazza e così è stato. Il lancio della candidatura di Mauro Lombardo, e l’avvio della campagna elettorale del Nuovo Polo Civico, ha richiamato in Pinetina molte persone.

“Eravamo in tanti, ognuno proveniente da ambienti e da culture diverse – spiega Mauro Lombardo – ma tutti accomunati da un unico obiettivo: vogliamo dare a Guidonia Montecelio un governo di rinascita, di prospettiva, di sviluppo. Le amministrazioni guidoniane degli ultimi 30 anni, per un motivo o per un altro, hanno fallito. Ora ci troviamo di fronte una Città che deve risalire la china e rilanciarsi”.

La coalizione civica, quindi, spiega le vele verso un appuntamento cruciale per il destino di Guidonia Montecelio. “Non si può pensare di ottenere risultati diversi se si perseguono gli stessi schemi – aggiunge Lombardo -. Dove i partiti hanno fallito in 30 anni, i cittadini possono riuscire. Il Nuovo Polo Civico sarà in grado di assicurare un governo stabile a questa Città. Un’Amministrazione che alle liti ed agli equilibri di palazzo preferirà concentrasi sulle necessità dei guidoniani”.

In attesa di presentare il programma un dato è già chiaro e certo: “Nella nostra coalizione civica ci sono cittadine e cittadini che amano Guidonia Montecelio. Persone preparate, vogliose di mettersi alla prova per il bene della propria Città”.

CHI E’ MAURO LOMBARDO

Mauro Lombardo, 50 anni sposato con tre figli, avvocato libero professionista è Coadiutore del Garante dei diritti dei detenuti. Ha lavorato nel settore trasporti come dirigente e responsabile degli Appalti e degli Acquisti in Atac e come amministratore delegato della Rama Spa, azienda tpl della Provincia di Grosseto.

Alla professione ha affiancato anche una carriera politico-amministrativa, fino al 2014, venendo eletto due volte in consiglio comunale a Guidonia Montecelio e venendo nominato più volte assessore, all’Urbanistica, al Bilancio ed alle Finanze, Vice Sindaco e delegato a Sport e Trasporti”.