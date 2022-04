Arrestato sacerdote per abusi su minori

Arrestato un sacerdote per abusi su minori. E’ successo a Carpineto Romano, quattromila abitanti sui Monti Lepini. In manette col sospetto di pedofilia, molestie su due minori, è finito un missionario colombiano di 40 anni. A far scattare le manette i carabinieri su ordine della Procura di Velletri.

L’arresto a ridosso di Pasqua, il giorno del Venerdì Santo, dopo che a Natale le famiglie di due minorenni hanno presentato denuncia.

Il sacerdote avrebbe prestato attenzioni di natura sessuale ai due adolescenti fuori dall’ambito ecclesiastico. Dopo le denunce il missionario si era rinchiuso nella casa pastorale sospendendo messe e funerali che a volte celebrava per aiutare il parrocco del paese.