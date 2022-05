A24, code tra Castel Madama e Tivoli per un incidente

Code fino a 5 km stamattina sulla A24 Roma-Teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma a causa di un incidente al km 16+500.

Lo ha comunicato Astral Infomobilità. Il tratto è stato bloccato da chilometri di coda per quasi un’ora, via via, poi si è tornato al consueto scorrimento. L’incidente, tra più auto, era stato registrato alle 7.20.