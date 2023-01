News&Eventi dal mondo del vino

News: presentato in Francia un emendamento per la non negoziabilità del prezzo del vino; reintrodurre il vino nel decorso post-operatorio dei pazienti, un progetto del San Raffaele di Milano in partnership con Fondazione Cotarella; l’UE ha dato il via libera all’Irlanda per l’etichetta con avvertenze; nasce il Consorzio Mamertino in Sicilia, Presidente Flora Mondello dell’azienda Gaglio Vignaioli.

Sara Cappanna, sommelier di Wine Go shop, ci parla del Donna Lidia, #chardonnay in purezza della Casa Vinicola Errico in #puglia

Eventi: 21 e 22 gennaio la Sardegna di Vino da Bere, Hotel Belstay Roma; 22-23 gennaio Grottaglie (TA) Evoluzione Naturale; sabato 28 gennaio Brunello e Rosso di Montalcino dell’azienda La Torre, presso il ristorante Sacro e Profano, organizza Vino in Fieri.

#tgwine