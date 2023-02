Valeriani: “Oggi il Lazio è una regione virtuosa e dobbiamo continuare a farla crescere insieme” (articolo elettorale a carico del committente)

L’assessore Massimiliano Valeriani è candidato con il PD alle prossime elezioni regionali e traccia un primo bilancio degli ultimi anni alla guida del Lazio, che in materia di trasporti pubblici e politiche abitative ha raggiunti notevoli risultati.

“Nel settore del trasporto pubblico è stato fatto un lavoro straordinario: abbiamo risanato l’azienda Cotral e rinnovato la flotta dei bus extraurbani con l’acquisto di 1.200 nuovi mezzi, sono entrati in servizio 600 nuovi treni sulle linee regionali, abbiamo avviato l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni ed è stato finanziato il raddoppio dei binari nel tratto Lunghezza-Guidonia. Un notevole investimento di risorse che ha permesso di aumentare la frequenza delle corse e di garantire una maggiore puntualità dei mezzi pubblici”.

Sul tema dell’Urbanistica e delle Politiche abitative quali obiettivi sono stati conseguiti?

“Dopo 25 anni di attesa, la nostra Amministrazione è riuscita ad approvare il nuovo Piano territoriale paesistico che mancava dal 1998, con cui viene disciplinato l’uso dell’intero territorio del Lazio, salvaguardando i vincoli del paesaggio e fornendo certezze ai Comuni, agli operatori del settore e ai cittadini. Questo strumento di pianificazione interviene sul territorio vincolato, come beni del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tutelati per legge, e sostituisce completamente i precedenti Piani Territoriali Paesistici, dotando il Lazio di un unico strumento di gestione del territorio.

Oltre al Ptpr, abbiamo sostenuto i programmi di rigenerazione urbana per il recupero di quartieri ed edifici degradati senza ulteriore consumo di suolo: sono stati approvati circa 110 progetti di rigenerazione in diversi Comuni del Lazio, compreso il quadrante tiburtino, perché il futuro dell’urbanistica è il recupero e non l’espansione.

Sul tema della casa, inoltre, abbiamo investito un miliardo di euro per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Lazio. Sin dall’inizio ci siamo impegnati nel recupero delle risorse economiche e nella predisposizione dei progetti per aprire una nuova e proficua stagione per il diritto all’abitare. In particolare, sono stati stanziati 100 milioni di euro per la realizzazione di oltre 1.000 nuovi alloggi popolari senza ulteriore consumo di suolo. Si tratta del più grande piano di edilizia pubblica degli ultimi trent’anni.

Sono stati promossi anche numerosi interventi per la riqualificazione del patrimonio Ater con un finanziamento regionale di circa 400 milioni di euro, che ha interessato migliaia di alloggi nelle cinque province della nostra regione. Insieme alla riqualificazione degli immobili, infine, sono già state realizzate anche 18 aree verdi con parco giochi e campi polivalenti in altrettanti complessi di edilizia pubblica con un contributo regionale di circa un milione di euro. E ancora, sono stati stanziati 100 milioni di euro per il sostegno alla locazione: un contributo importante per aiutare migliaia di famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto”.

Ora una nuova sfida.

“Ci presentiamo agli elettori con tanti impegni rispettati e moltissimi risultati concreti, frutto di una condivisione e di un lavoro di squadra che non è mai mancato nel corso di questi anni alla guida della Regione. Ora il centrosinistra può vincere la prossima sfida elettorale e proseguire nella buona amministrazione con cui ha ottenuto grandi risultati per il bene del Lazio”.