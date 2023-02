TIVOLI – Rimborso spese per gli asili nido, via alle domande per l’anno 2022

Arrivano i rimborsi spese per gli asili nido, annualità 2022.

Il Comune di Tivoli ha pubblicato un bando – CLICCA E SCARICA IL BANDO – per l’assegnazione di contributi economici in favore delle famiglie dei minori 3-36 mesi a titolo di rimborso spese sostenute nel corso dell’anno precedente per la fruizione di asili nido e di servizi educativi per la prima infanzia.

L’Assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli spiega l’importanza del contributo: “Gli asili nido, così come gli spazi gioco, le sezioni primavera, i centri e tutti i servizi integrativi assimilabili, sono punti di riferimento irrinunciabili nella vita di molti bambini del territorio e delle loro famiglie.

È quindi intenzione dell’Amministrazione comunale far sì che l’accesso a queste strutture sia garantito, o almeno facilitato, a quante più nuclei famigliari possibile. La platea di chi potrà usufruire di questo rimborso, non a caso, è molto ampia: potranno richiedere il contributo tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, hanno effettuato l’iscrizione ad un asilo nido pubblico o privato, non solo del Comune di Tivoli, ma anche di un altro Comune.

Colgo l’occasione per rassicurare la cittadinanza che è in corso d’approvazione il nuovo regolamento per l’accesso all’asilo nido comunale e a quelli accreditati e che sarà cura dell’Amministrazione darne tempestiva comunicazione per l’invio delle domande“.

Il contributo verrà erogato a copertura delle spese già sostenute nell’anno 2022 a titolo di retta, come risultante dalle ricevute e fatture di pagamento del servizio. Verrà considerata la spesa sostenuta, al netto di ogni altro bonus economico erogato da enti pubblici o privati per lo stesso servizio/periodo (ad esempio, il Bonus Nido erogato da INPS, Regione Lazio ecc). Il richiedente dichiarerà quindi che l’importo richiesto è quello effettivo a carico della famiglia al netto di eventuali altri interventi.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 7 marzo, alle ore 12.30 (CLICCA E SCARICA IL MODELLO DI DOMANDA).

Può essere presentata una domanda per ciascun minore iscritto e frequentante il servizio educativo. I contributi verranno erogati alle famiglie a seguito dell’idoneità della domanda in relazione ai criteri fissati e sino ad esaurimento del budget messo a disposizione dal Comune di Tivoli per il presente avviso.

Si fa presente che restano esclusi dal beneficio i minori che hanno frequentato o frequentano l’asilo nido comunale e le strutture private in regime di convenzione con il Comune di Tivoli.