Giornata a luci spente: torna “M’illumino di meno”

“Spegni e fai spegnere le luci non indispensabili di casa tua, del tuo ufficio, negozio, del tuo condomino e del tuo comune, come gesto di attenzione per l’ambiente”: questa e altre, le richieste rivolte a tutti dalla campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico “M’illumino di meno” promossa da Rai Radio2, che ogni anno rinnova l’invito a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

L’iniziativa, che oggi 16 febbraio 2023 compie 19 anni, prese avvio proprio lo stesso giorno del 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, durante la trasmissione radiofonica Caterpillar si ebbe il guizzo di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci superflue. Lo scorso anno, un Decreto Legge (DL 17/2022) l’ha istituita in calendario come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Lo scopo è quello d’incoraggiare a stili di vita più consapevoli e che vadano nella direzione di salvaguardare, con gesti quotidiani, l’ambiente coinvolgendo dai cittadini alle istituzioni, passando per gli enti locali, le associazioni, aziende, scuole, università, ecc.

Un invito a metter in atto buone pratiche come quella di spegnere luci contro l’inquinamento luminoso, decidere di usare la bici lasciando l’auto nel parcheggio, utilizzare i mezzi pubblici, fino a piantare alberi, condividere il più possibile le risorse energetiche con gli altri e usare piccoli ma grandi accorgimenti in casa nell’uso degli elettrodomestici.

Insomma, un vero e proprio cambiamento di abitudini che può portare a una rivoluzione in positivo per il Pianeta.

L’attenzione per questa 19esima edizione è centrata in particolar modo alle comunità energetiche, realtà che si sta sviluppando sempre più nella nostra penisola, che puntano a garantire energia pulita per tutti, a basso costo, con lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Alla campagna di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici ha aderito anche la presidenza del Consiglio dei ministri. La sera del 16 febbraio, dalle 19 fino alle 21, l’illuminazione della facciata esterna di Palazzo Chigi rimarrà spenta.

Molte sono le iniziative territoriali nelle varie città.