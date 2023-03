Noemi Bocchi operata per diastasi addominale, Totti: “Io ti sarò vicino”

Noemi Bocchi si è operata nella giornata di ieri, mercoledì 15 marzo 2023, presso la clinica privata Mater Dei in zona Parioli a Roma. La compagna di Francesco Totti, ha voluto sottoporsi all’intervento per risolvere la diastasi addominale, una patologia che porta alla separazione spropositata delle due parti del muscolo retto addominale e che colpisce molte donne, solitamente nel post gravidanza, facendole tra l’altro sembrare come fossero in “dolce attesa” a causa della rotondità che crea.

Poco prima di entrare in sala operatoria, la 34enne romana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal letto di ricovero accanto al dottor Giovanni Giugliano, il medico chirurgo plastico che si è occupato dell’intervento, scrivendo: “Scendiamo in sala operatoria”, e condividendo tutta la sua apprensione per l’operazione. Un post dolcemente commentato da Francesco con un “Ed io ti sarò vicino”, esprimendo il suo sostegno e presenza alla compagna. Molti i messaggi di vicinanza e solidarietà dai suoi circa 62mila followers.

Noemi proprio nelle scorse settimane aveva scelto di condividere le sue paure e il suo percorso clinico sui social anche per sostenere le altre donne che come lei soffrono di questa patologia che, seppur non invalidante, porta con sé malesseri fisici (mal di schiena, difficoltà digestive, nausea, incontinenza e dolori addominali) ma anche difficoltà sociali e psicologiche per la non accettazione del proprio corpo. Per lei la diastasi è sopraggiunta a termine della seconda gravidanza. Prima di Totti, Noemi era sposata con Mario Caucci, l’imprenditore del travertino, dal quale ha avuto due figli: Leonardo e Sofia.

Fuori dalla sala operatoria, ad attenderla, il Pupone.