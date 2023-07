E’ nata un anno fa e si chiama “GSC-Immobilare”, una nuova e giovane impresa, ma con grande conoscenze e competenze nel settore immobiliare proprie di chi è nato e cresciuto in questo ambiente, come Barbara Del Vescovo.

Per l’azienda, con sede in Via Maremmana Inferiore 270, a Villanova di Guidonia, è il momento di tracciare un bilancio dei primi 12 mesi di attività.

A farlo è proprio Barbara Del Vescovo, nel settore immobiliare dal 2008 che a giugno 2022 ha deciso di proseguire il suo percorso professionale con il nome “GSC”.

“GSC-Immobilare” compie un anno: il sogno di un marchio tutto suo può dirsi realizzato?

Assolutamente sì, ne sono veramente entusiasta, avevo creduto in questo Nome e sono felice che abbia avuto il giusto riscontro .

Note positive e note negative del primo anno di attività.

Di positivo c’è innanzitutto avere la piena libertà di scelta su tutto quello che si fa.

Di negativo ho riscontrato che, probabilmente, con questo passo ho dato fastidio a qualcuno, perché di bastoni tra i piedi ce ne hanno messi: evidentemente mi ritengono più forte di quanto io stessa pensassi altrimenti tutta questa importanza non me l’avrebbero attribuita.

Ma non è un argomento che voglio approfondire in questo momento .

Appartamenti di condominio oppure case con spazi verdi esterni? Quale è stato il trend di vendita dell’anno?

Le persone per lo più cercano spazi aperti, giardini, terrazzi, piccoli condomini.

Dopo il 2020, con il Covid e la costrizione per le persone di restare in casa, si sono rivalutate queste tipologie di immobili soprattutto degli indipendenti .

Progetti futuri?

I progetti non finiscono mai, ce ne sono almeno altri due in corso e già sto lavorando su questo, la mia idea attuale non è creare eslusivamente una rete immobiliare, ma diversificare le attività sotto questo marchio.

Come spiega la riuscita del grande salto di “GSC-Immobilare”?

La riuscità è avvenuta perché si è semplicemente continuato a fare quello che abbiamo sempre fatto.

Festeggerete il Vostro primo anno di attività?

No assolutamente, ritengo che i boriosi festeggiano per darsi un tono e alla faccia delle persone umili che fanno quotidianamente dei sacrifici.

Io personalmente non andrei mai in un posto dove si lodano per i successi, lo trovo vergognoso.

Questo non è il mio primo anno di attività, lavoro da tantissimo tempo, seppur per qualche anno io mi sia concentrata su altro per poi rientrare in pieno con GSC-Immobiliare, rimango quella che sono stata sempre.

