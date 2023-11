TIVOLI – Epatite C, Open Day della Asl per lo screening del virus

E’ iniziato ieri, martedì 28 novembre, l’Open Day per lo screening dell’Epatite C promosso dall’Asl Roma 5 fino all’11 dicembre in piazza Plebiscito, a Tivoli.

L’Epatite C è un’infezione del fegato causata dal virus dell’Epatite C. Questa infezione può guarire spontaneamente con l’eliminazione del virus, oppure, può diventare cronica, pur restando asintomatica per anni, e provocare malattie invalidanti come la cirrosi e il tumore del fegato, se non viene trattata con una terapia farmacologica specifica.

Il test prevede una piccola puntura sul dito su cui verrà eseguito un esame sierologico per la ricerca degli anticorpi dell’Epatite C. Se questo dovesse dare esito positivo verrà proposto un prelievo venoso per l’analisi di secondo livello, consistente nella ricerca del virus.

Lo screening è riservato ai nati tra il 1969 e il 1989, è volontario e gratuito.

Partecipare allo screening è il modo migliore per individuarla!