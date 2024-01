TIVOLI – Città più bella, una pista ciclabile accanto alle case popolari

Il Comune di Tivoli annuncia che è in corso a Villa Adriana la pulizia dell’area adiacente a via San Salvatore, vicina agli orti sociali che sorgeranno nel terreno posto tra il parco Begozzi, lato via San Salvatore, ed il rione “Adrianella” ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

In una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Proietti spiega che l’intervento di pulizia, oltre a restituire decoro ad una zona pressoché incolta, è necessario per consentire i prossimi lavori di realizzazione della pista ciclabile.

“Come previsto dal progetto, finanziato grazie ad un bando del valore di un milione di euro vinto dal Comune di Tivoli, il percorso della pista ciclabile si svilupperà per una lunghezza totale di circa 2,780 km ed interesserà i seguenti tratti stradali: strada Pisoni, via del Tranvai, via di Villa Adriana, via Elio Adriano, via San Salvatore – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – Il progetto prevede, per altri 400mila euro, anche il recupero delle infrastrutture sociali a verde pubblico, tra cui la totale riqualificazione del parco Rione di Adrianella, in via San Salvatore 1 e piccoli interventi sul parco Andersen”.