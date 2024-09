GUIDONIA – I cavalli invadono l’agriturismo, allevatore denunciato

Vagavano liberi per la campagna, ma hanno trovato il cancello aperto continuando a pascolare e a correre nella proprietà privata.

Così una decina di cavalli ha invaso un bed and breakfast provocando danni per un valore presunto di 10 mila euro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto lo scorso 18 agosto e l’indomani è stato denunciato ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio.

A formalizzare la querela è stato un 76enne imprenditore italiano titolare della struttura ricettiva ubicata in località Colle Largo, l’immensa area verde tra Guidonia Centro e Montecelio. Secondo l’imprenditore, la mandria è entrata nella tenuta tra lo stupore e il panico dei clienti impauriti, danneggiando l’orto col frutteto e l’uliveto, l’illuminazione del giardino, oltre ad una statua di marmo.

Stando sempre a quanto riferito dal 76enne, i cavalli sarebbero di proprietà di un 45enne allevatore locale che lascerebbe gli animali pascolare in libertà: l’uomo è stato denunciato per introduzione di pascolo in fondo altrui e danneggiamento.