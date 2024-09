Scontro tra auto, morti un bimbo di 5 anni e la zia incinta

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, sul litorale di Nettuno.

Il bilancio è di due vittime, un bimbo di 5 anni e la zia 39enne incinta.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incidente si è consumato verso le 20,30 in via del Cervicione all’incrocio con via della Pineta, sul litorale romano di Nettuno.

A bordo di un Suv Kia viaggiavano la 39enne Sabrina S., incinta, il nipotino di 5 anni, insieme alla mamma del piccolo e sorella gemella della donna in stato di gravidanza.

Per cause in corso di accertamento il Suv si è scontrato con una Mini condotta da un uomo che viaggiava sulla corsia opposta. L’impatto è stato devastante, tant’è che dopo il frontale la Kia avrebbe prima impattato contro un albero per terminare la corsa contro un muro.

La zia e il bambino sono morti sul colpo.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere la donna incinta e il piccolo deceduti.

Altre due persone sono state affidate al personale sanitario in codice rosso.

Grave la sorella gemella della donna, madre del bambino, trasportata all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso.

Considerate gravi anche le condizioni dell’uomo alla guida della Mini.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.