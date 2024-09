GUIDONIA – Sfilano Vunnelle e Butteri, rinnovata la millenaria storia di Montecelio

Questa mattina, domenica 29 settembre, a Montecelio si è tenuta la storica sfilata delle Vunnelle e dei Buttari, l’evento clou dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo organizzati dalla Pro Loco di Montecelio e dal Comitato “Classe 1971”.

Un’edizione più partecipata che mai, che ha riproposto la storia millenaria del borgo, le usanze e abitudini di un tempo passato all’attenzione di un pubblico sempre più numeroso e interessato dal coinvolgente corteo di donne, uomini e bambini vestiti con il tipico abito monticellese.

I festeggiamenti per il santo patrono del Borgo medievale sono considerati festa tradizionale della Città, per questo l’amministrazione comunale, oltre a concedere il patrocinio, ha sostenuto economicamente il progetto con una spesa di mille euro per la fornitura del servizio di addobbo floreale, per decorare il percorso seguito dalla sfilata delle Vunnelle, che letteralmente sta per ‘piccola gonna’.

All’evento ha partecipato il sindaco Mauro Lombardo e la Polizia Locale col gonfalone del Comune

“Per i residenti a Guidonia Montecelio, e non solo, questi festeggiamenti rappresentano, da sempre, un’opportunità per ammirare la bellezza del borgo e ammirare la sfilata delle Vunnnelle e dei Butteri, con i loro meravigliosi costumi – commenta il sindaco Mauro Lombardo -. Da Sindaco e guidoniano, ogni anno resto colpito dal profondo senso di appartenenza che lega i monticellesi alla loro comunità e alle loro tradizioni.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla sfilata e agli organizzatori dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo”.