GUIDONIA – Guerra all’alcol, due locali chiusi e sanzionati

Venerdì sera 27 settembre i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a Guidonia Montecelio, volto alla prevenzione dei reati predatori, in particolare alla prevenzione dei furti in abitazione nel quartiere residenziale di Marco Simone e dell’illegalità diffusa in zona Piazza della Repubblica, al contrasto del fenomeno dello spaccio e al controllo della circolazione stradale.

I controlli di prevenzione furti in abitazione nel quartiere residenziale di Marco Simone

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì primo ottobre, Carabinieri, con l’ausilio di personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno anche proceduto al controllo di 5 attività commerciali, disponendo in due casi la sanzione della sospensione dell’attività e in uno la sospensione parziale, elevando contravvenzioni per un totale di 3.000 euro.

Venerdì sera di controlli a tappeto a Villalba di Guidonia

Durante i controlli alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, una per porto abusivo di arma da taglio e un’altra per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un 60enne è stato sorpreso ad acquistare in farmacia un farmaco contenente oppiacei con una ricetta medica provento di furto ed è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di farmaci oppiacei,

ricettazione e truffa ai danni dello Stato.

Tre persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso ad uso personale di sostanza stupefacente.

In totale sono state controllate 167 persone e 138 veicoli ed elevate 13 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.