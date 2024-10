MONTEROTONDO – Chiara Iezzi, laurea da 110 e Lode in Ingegneria Spaziale e Astronautica

A scuola è stata sempre la prima della classe: ha ottenuto il massimo dei voti alle elementari, 10 alle medie e 100 e Lode al Diploma. All’università non poteva finire diversamente.

Così ieri, giovedì 17 ottobre, Chiara Iezzi di Monterotondo ha conseguito la Laurea Magistrale con 110 e Lode in Ingegneria Spaziale e Astronautica presso la Facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell’Università “La Sapienza” di Roma.

La 25enne eretina è stata l’unica dei dieci candidati della sessione a ottenere il massimo dei voti con una tesi sul dimensionamento del sistema propulsivo per una costellazione lunare di mini satelliti.

In parole povere, Chiara è una esperta di propulsione spaziale, ossia di quella tecnologia dei motori in grado di spingere la navicella durante i viaggi nello spazio.

Figlia di Roberto Iezzi, giornalista presso la Camera dei Deputati, e di Lorena Di Valentino, ragioniera, Chiara è cresciuta a Monterotondo Centro e si è diplomata presso il Liceo scientifico “Giuseppe Peano” di Monterotondo, poi la scelta di entrare ad Ingegneria Aerospaziale per conseguire prima la Triennale e poi la Magistrale, sempre con il massimo dei voti.

“Ho scelto questa Facoltà per le sue materie cardine, Fisica, Matematica e Chimica – racconta la neo laureata con Lode – Nel corso degli studi ho scoperto argomenti che ho approfondito e mi hanno appassionata.

Da grande? Vorrei fare l’Ingegnere Spaziale, al momento sono impegnata in un tirocinio presso una azienda del settore, nel frattempo sto esplorando e sostenendo altri colloqui. Mi piacerebbe comunque che il mio futuro lavorativo sia in Italia”.

Chiara ha scelto di dedicare il riconoscimento che ha premiato il suo percorso di studi di eccellenza a tre persone care scomparse negli ultimi 5 anni: la nonna Filomena, la zia Antonietta e lo zio Pino.

La neo Ingegnera Spaziale e Astronautica non è soltanto studio e casa. Ama la vita sociale a Monterotondo, si tiene in forma frequentando la palestra, adora le serie tv sul genere Commedia e Drama, ma soprattutto ama viaggiare: ha girato tutta l’Europa, è stata a New York, in Canada e ha di nuovo il trolley pronto.

“E’ il mio viaggio di Laurea – rivela Chiara Iezzi – Andrò in Lapponia per osservare lo spettacolo dell’Aurora Boreale”.