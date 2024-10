TIVOLI – Stop al caos, ora in Panoramica si parcheggia “a nastro”

Veicoli intrappolati, carreggiata ristretta, manovre millimetriche per circolare, clacson suonati all’impazzata.

Scene quasi di ordinaria amministrazione nell’area Belvedere Gramsci, lo slargo adiacente a piazza Giuseppe Garibaldi dedicato alla sosta oraria.

I parcheggi a spina di pesce attualmente in vigore in Panoramica a Tivoli

Ora il Comune di Tivoli ha deciso di eliminare e risolvere definitivamente problematiche che si presentano in maniera ripetitiva allo scopo di favorire una più sicura e fluida circolazione.

Per questo con l’ordinanza numero 352 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata mercoledì 16 ottobre dal Comandante della Polizia Locale Antonio D’Emilio l’amministrazione ha stabilito la riqualificazione dell’intera area.

Su tutto il lato sinistro del Belvedere resta una serie di stalli di sosta a “spina di pesce”, modalità di parcheggio presente da anni che ha garantito un maggior numero di posti auto ma anche i disagi elencati.

Viceversa su tutto il lato destro viene istituita una serie di stalli paralleli al marciapiede, i cosiddetti parcheggi “a nastro” oppure “a S”, decisamente più complessi, in quanto quasi sempre necessitano di una manovra in retromarcia per “incastrare” la vettura tra le altre già parcheggiate, ma sicuramente meno impattanti sulla circolazione.

Inoltre con l’ordinanza viene istituita una serie di stalli di sosta a “pettine” sul lato Convitto, oltre ad uno stallo di sosta destinato alla fermata degli scuolabus e 3 stalli di sosta riservati agli invalidi.

E’ prevista infine la realizzazione di un attraversamento pedonale.

Le modifiche verranno eseguite da parte del personale di ASA Servizi, la municipalizzata che gestisce la sosta pubblica a pagamento in struttura e su strade: nel contratto di servizio l’articolo 19 prevede infatti “variazioni permanenti delle aree di sosta” e concede facoltà al Comune di ampliare o ridurre le zone destinate al parcheggio a pagamento nella misura percentuale del 5%.

Un’altra immagine delle condizioni attuali nel parcheggio a pagamento in Panoramica a Tivoli

L’istituzione dei parcheggi “a nastro” sono stati richiesti dal consigliere comunale di Forza Italia Andrea Napoleoni.

“Chi conosce il parcheggio della Panoramica – spiega il consigliere in un post sulla sua pagina Facebook – sa bene che spesso, per colpa di chi parcheggia male o per la coincidenza di due veicoli “extra long”, si rimaneva incastrati o occorreva fare manovre al millimetro per passare.

Ho rappresentato già nelle precedenti consiliature questo problema senza ottenere alcuna risposta.

Nelle settimane scorse invece dopo aver segnalato ai vertici aziendali di Asa Servizi la necessità di eliminare un lato a “spina di pesce”, ho riscontrato piena disponibilità e a brevissimo la questione sarà risolta.

Grazie quindi agli Uffici, all’Amministratore Unico di ASA Servizi, ai suoi collaboratori, al Sindaco e alla Giunta Comunale che ha sostenuto la richiesta.

Con il buon senso e la voglia di fare, passo dopo passo, daremo un volto nuovo alla Città”.