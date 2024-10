SAMBUCI – Sagra della Polenta e viaggio nel tempo al Castello, week end nel Borgo

Fine settimana di gastronomia e cultura a Sambuci, Borgo medievale di circa mille abitanti a 15 chilometri da Tivoli.

La “Pro Loco di Sambuci Aps” e l’Associazione “Sambuci da gustare” organizzano la 26esima Sagra della Polenta, evento patrocinato dal Comune e dalla Regione Lazio che si terrà in piazza di Corte sabato 26 ottobre a cena e domenica 27 a pranzo.

Menù: polenta con broccoli, polenta con sugo, salsiccia e spuntature e panini con salsiccia.

Domenica protagonista assoluto sarà il suggestivo Castello Theodoli, dove l’associazione culturale “Terzo Millennio” organizza “Un giorno a Corte”, una rievocazione storica dell’Ottocento con visite guidate patrocinata anch’essa da Comune e Regione Lazio. Un suggestivo percorso storico e artistico all’interno di uno dei palazzi più prestigiosi del Lazio accompagnati da dame e cavalieri negli splendori di un tempo.

Il costo del biglietto ammonta a 4 euro per gli adulti, mentre per i minori e gli over 70 è di 2 euro.

Orario di accesso dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nella stessa giornata di domenica 27 ottobre il Castello Theodoli ospita la mostra fotografica “Viaggio nel Tempo: immagini di vita popolare”, iniziativa dell’associazione Gruppo Corale Amici dell’Organo “A. Rinaldi” patrocinata da Comune e Regione Lazio. Un affascinante viaggio attraverso una preziosa raccolta di fotografie e cartoline che raccontano i frammenti della storia del popolo sambuciano e della vita quotidiana degli ultimi due secoli.