MONTELIBRETTI – Natale tra mercatini e supereroi

E’ Natale a Montelibretti!

Dal mercatino dove trovare ammennicoli e doni, alle luci e agli addobbi. Il profumo dello zucchero filato, nuvole e nuvole che avvolgono i più piccini e lì a far cucù i supereroi che già dallo scorso anno caratterizzano il Natale a Montelibretti.

Spiderman con la sua iconica tuta rossa e blu, tutta la serie dei Titan Hero della Marvel che rocambolescamente potrebbero essere sul corso più natalizio della Sabina romana? Chissà…

Ovviamente presente anche Biancaneve, o qualche sua “collega”, tra le eroine! Di certo non sarà sola, le altre le scoprirete il 15 dicembre! Ma il Natale montelibrettese inizia prima! Mettete in agenda 8 dicembre!

Un’atmosfera unica avvolgerà Piazza della Repubblica in un abbraccio di luci, colori e tradizione. L’8 Dicembre c’è l’accensione dell’Albero di Natale che da ufficialmente il via al periodo più magico dell’anno.

Il 15 Dicembre c’è il Villaggio di Babbo Natale su Corso Umberto.

Una giornata indimenticabile che trasformerà la strada principale di Montelibretti nel magico Villaggio di Babbo Natale. I più piccoli, qui, lo potranno anche incontrare e ovviamente giocare con i supereroi. Un’esperienza indimenticabile tra giochi, spettacoli e tante sorprese.

Corso Umberto sarà animato dalle tradizionali bancarelle natalizie, dove trovare prodotti artigianali, decorazioni uniche, dolci tradizionali e molto altro, per immergersi nella calda atmosfera delle festività.

Il 6 Gennaio è Aspettando la Befana.

Il Natale si concluderà con una grande festa in Piazza della Repubblica. Spettacoli, giochi e l’attesissimo arrivo della Befana regaleranno un ultimo momento di magia per salutare le festività.

Lasciati incantare dalle luci, dalla musica e dalle sorprese che renderanno il tuo Natale indimenticabile.

Immersa in uno scenario naturale incantevole, Montelibretti è circondata da colline verdi e boschi lussureggianti. Gli appassionati di escursioni troveranno numerosi sentieri che si snodano attraverso paesaggi mozzafiato, offrendo viste panoramiche indimenticabili sulla campagna circostante.

A Montelibretti troverete i Cavalli Lipizzani, riconosciuti Patrimonio dell’UNESCO, ammirateli da lontano, sono splendidi.

Per chiudere in bellezza, l’Oasi Sulfurea Simone Agostini, un rifugio naturale unico, tra acque terapeutiche e un’atmosfera rigenerante, perfetta per chi cerca pace e meraviglia.

Montelibretti è il fuoriporta perfetto a Natale e non solo.

Data – 8 dicembre e 6 gennaio

Località: Montelibretti (Roma)