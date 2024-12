GUIDONIA – Pedone investito sulla Tiburtina, 19enne grave in ospedale

Ennesimo dramma della strada a Guidonia Montecelio, dove stasera – mercoledì 4 dicembre – un’auto ha falciato un pedone sulla via Tiburtina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 20,30 all’altezza del civico 172 della Tiburtina, in località Bivio di Guidonia, in un tratto rettilineo e sufficientemente illuminato.

Una Fiat Punto condotta da una trentenne italiana di Bagni viaggiava nella corsia in direzione Tivoli quando, per cause in corso di accertamento, ha investito un 19enne romeno residente a Guidonia Montecelio: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto bagnato e pare fosse privo di coscienza all’arrivo dei soccorritori.

La conducente dell’auto ha immediatamente arrestato il veicolo.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 19enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

In via Tiburtina anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Tivoli per effettuare i rilievi.

Stando sempre alle prime informazioni, pare che il giovane sia stato investito poco lontano dalle strisce pedonali e che in quel momento non piovesse.

A stabilire l’esatta dinamica del drammatico incidente sarà la ricostruzione dei militari dell’Arma.