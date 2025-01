GUIDONIA – Frontale sulla via Maremmana: asfalto viscido, buio e velocità

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, hanno trovato uno scenario agghiacciante.

Le auto accartocciate.

Una delle quali sbalzata nei campi adiacenti alla provinciale.

I giovani corpi incastrati tra le lamiere.

Un ragazzo morto, due ricoverati in prognosi riservata in ospedale.

E’ il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, in via Maremmana inferiore, nel territorio di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Una tragedia non derivata dall’assunzione di alcol, tantomeno di sostanze stupefacenti.

Lorenzo Masulli, il 25enne di Marcellina che ieri sera ha perso la vita nell’incidente in via Maremmana

Una tragedia sulla quale i carabinieri della Tenenza di Guidonia stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro frontale in cui ha perso la vita Lorenzo Masulli, 25enne residente a Marcellina, barista in un noto locale di Guidonia.

Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei militari, verso le 21,30 di ieri Lorenzo Masulli era al volante di una Fiat Panda che viaggiava sulla via Maremmana da Marcellina in direzione Villanova di Guidonia.

Il giovane barista aveva trascorso il pomeriggio insieme all’amica del cuore, Francesca G., una ragazza di 22 anni residente a Guidonia che Lorenzo stava riaccompagnando a casa.

La tragedia si è consumata all’altezza dell’ex Aquapiper, in un tratto di strada rettilineo, privo di illuminazione sufficiente con l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ore precedenti.

Per cause in corso di accertamenti, la Fiat Panda si è scontrata frontalmente con una Alfa Romeo Mito che procedeva nell’opposta corsia di marcia ed era condotta da Giulio R. M., 25enne di Palombara Sabina.

L’impatto è stato devastante a tal punto che la Fiat Panda è carambolata fuori strada, terminando la corsa nei campi adiacenti alla Maremmana.

Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre dalle lamiere Francesca G. e ad affidarla ai sanitari della Croce Rossa Italiana di Guidonia che l’hanno trasportata in ambulanza al policlinico Umberto I di Roma.

La ragazza è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Per Lorenzo Masulli, purtroppo, non c’era già più nulla da fare: il ragazzo è deceduto sul colpo.

Un’altra ambulanza del 118 ha trasportato in codice rosso Giulio R. M. all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia per un versamento ematico in addome.

Anche per lui la prognosi è riservata, ma non in pericolo di vita.

Al termine delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno trainato la Fiat Panda dai campi fin sulla strada e insieme alla Mito è stata sequestrata.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la salma di Lorenzo Masulli è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma dove sarà sottoposta ad autopsia.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio dei carabinieri: al momento l’unica certezza è che una delle due auto ha invaso la corsia opposta.

Ulteriori accertamenti saranno approfonditi dai consulenti della Procura.

Stando sempre ai primi rilievi effettuati dai militari è emerso che il tratto della via Maremmana, strada di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, non è illuminato e che ieri l’asfalto era bagnato.

I test effettuati su Giulio R. M. per verificare l’eventuale assunzione di alcol e droghe sono risultati negativi.

Tuttavia, il ragazzo – si tratta di un atto dovuto per le indagini – verrà iscritto nel registro delle notizie di reato con l’ipotesi provvisoria di omicidio stradale.

I carabinieri hanno inoltre sequestrato i cellulari del giovane indagato e della vittima.