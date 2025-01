“MayLife”, benvenuti nel mondo del Benessere

Yoga, Massaggi benessere, Medicina estetica, Lifestyle e Longevity Coaching sono la punta di diamante dello studio “MAYLIFE” di Fonte Nuova, presente sul territorio da 30 anni.

L’ambiente è accogliente, rilassante, raccolto ma anche confortevole; è palpabile la voglia di fare sentire la clientela a proprio agio come a casa.

•La nuova sala yoga, che verrà inaugurata a febbraio 2025, sarà la grande novità del centro di via XII Ottobre 7, a Fonte Nuova.

A guidare le pratiche ci sarà Federica Cargnello, insegnante con diploma in Hatha Yoga e Yoga Bambini Educational® riconosciuto a livello nazionale dal CONI e dallo CSEN.

Un’eccellenza del settore.

La passione per la cura di chi si affida a “MAYLIFE” l’ha condotta alla scelta di condurre delle sessioni con al massimo cinque praticanti per volta, scelta finalizzata a garantire sia la privacy che la dovuta attenzione ad ogni persona che deciderà di affacciarsi a questa straordinaria disciplina.

L’Hatha Yoga è una tecnica basata su una serie di esercizi psicofisici molto dolce e rispettosa del praticante, infatti non è quest’ultimo a doversi adeguare ad essa, piuttosto il contrario.

L’Hatha Yoga è davvero la pratica che più si adatta ad ogni persona, età e livello di allenamento, anche per chi inizia senza sapere cosa sia lo yoga!

•I massaggi benessere che “MAYLIFE” propone vengono eseguiti dai fratelli Federica e Lorenzo Cargnello, esperti del settore e meticolosi nel cucire sartorialmente il massaggio ideale in base al bisogno.

La filosofia che accompagna il loro operato si basa sul diritto di ognuno di poter stare bene e prendersi cura di sé, ed è il motivo per cui hanno scelto di rendere accessibili a tutti i loro trattamenti d’eccellenza con prezzi REALMENTE competitivi.

•Ed è sempre Federica ad occupare anche il posto di Lifestyle e Longevity Coach certificata con il Metodo Ongaro®.

Acquisire e mantenere delle nuove sane abitudini e raggiungere il massimo stato di benessere psico-fisico è in genere molto faticoso per chi non ha gli strumenti giusti ed una strategia mirata.

Proprio qui arriva il coach a “lanciarti la corda per farti uscire dal pozzo”.

Con Federica potrai intraprendere un viaggio straordinario che coinvolgerà tutte le aree della tua vita a 360 gradi, trovando insieme a lei la strada migliore per te in termini di forma fisica, salute, benessere, crescita interiore ed un nuovo senso di scopo.

•Chiudiamo in bellezza con la Medicina Estetica, il caposaldo da trent’anni del centro “MAYLIFE”.

La Dottoressa e docente Sofia Magistrato sarà in grado di donare una nuova e fresca giovinezza ad ogni viso spento e segnato dallo scorrere del tempo.

Che la richiesta sia di rinfrescare il volto mantenendone inalterata la naturalezza, o che si desideri raggiungere un aspetto più caratteristico, la dottoressa Sofia Magistrato saprà ascoltare ed accogliere le richieste dei pazienti con scrupolosa attenzione per soddisfare le loro aspettative nel migliore dei modi.

•I servizi dello studio “MAYLIFE” inoltre si estendono anche all’ambito della nutrizione, per chi desidera essere seguito da professionisti d’eccellenza, con un piano alimentare personalizzato.

Qualsiasi sia il tuo obiettivo di benessere, puoi prenotare una consulenza totalmente gratuita o prendere direttamente appuntamento con noi.

Telefono 06 90020322

WhatsApp 392 408 4499

E-Mail studiomaylife@gmail.com

Via XII OTTOBRE 7, Fonte Nuova, 00013, Roma.