MONTECELIO – “Un caffè con Alda Merini” in scena al Teatro Dario Vittori 

Domenica 19 gennaio, alle ore 17.00, al Teatro comunale Dario Vittori di Montecelio va in scena “Un caffè con Alda Merini – L’inizio della storia”, lo spettacolo di Margherita Caravello che rende omaggio alla scrittrice milanese, raccontandola da una prospettiva inedita: fin da adolescente, nel percorso di costruzione della sua identità di donna e poeta.

Sopra e sotto, due scene dello spettacolo su Alda Merini in scena al Teatro Vittori di Montecelio

Dai tempi della scuola ai primi impieghi, dalle incomprensioni con i familiari ai primi disastrosi amori, tra vocazione poetica e ricerca d’un amore autentico, attraverso il tempo del manicomio e fino alla sera prima della sua prima apparizione televisiva.

Attraverso la narrazione della sua storia e del contesto storico in cui è cresciuta (la guerra, il fascismo, la famiglia patriarcale, l’internamento manicomiale a cavallo della rivoluzione basagliana), si intende incentivare la riflessione sul benessere psicologico, la consapevolezza emotiva per relazioni funzionali in una società che sia sempre più capace di accogliere la specificità come valore aggiunto per la comunità.

La più celebre e irriverente poetessa del Novecento italiano, grazie a una tempra indocile e a una generosa sensibilità, si è guadagnata – parola dopo parola – la sua libertà necessaria. Con i suoi flussi di coscienza e la sua ironia ancora ci conquista, delineando contorni viscerali alle contraddizioni del nostro essere e del nostro tempo.

“Un Caffè con Alda Merini – L’inizio della storia”

Di e con: Margherita Caravello. E con: Emanuela Caruso nel ruolo di Alda Merini giovane ed

Enrico Maria Muratore in tutti i ruoli maschili e alla chitarra.

Aiuto Regia: Andrea De Luca

Organizzazione: Elisa Picotti e Laura Alferi

In plancia: Giacomo Di Biasio

Una produzione APS Anna Magnani – www.apsannamagnani.it

Info e biglietti disponibili contattando il numero: 391 4522243 (anche WhatsApp).