Il Comune di Tivoli ha pubblicato il bando per la gestione del Parco “Sergio Endrigo”, la nuova area verde e ludica per il divertimento e la socializzazione inaugurata il 31 ottobre 2024 in via Pier Giorgio Gallotti, nel quartiere di Campolimpido (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce la determina numero 52 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata venerdì 10 gennaio dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene indetta la gara d’appalto per l’affidamento in concessione per la gestione, in forma gratuita e volontaria, dei servizi di custodia, manutenzione ordinaria e animazione sportiva e culturale delle aree a verde e realizzazione e gestione di un chiosco bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Parco di Campolimpido.

La durata del servizio sarà di 12 anni.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Secondo il bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – la concessione consiste, sinteticamente, nella:

a. installazione e gestione di un chiosco bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La planimetria allegata al bando di gara individua l’area oggetto di concessione che include anche l’area per la realizzazione di un chiosco e per la parte restante utilizzabile dal concessionario per installare tavolini e sedie.

b. gestione imprenditoriale del punto di ristoro (chiosco). Al riguardo si precisa che il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese ad eventuali allestimenti ulteriori della struttura nel rispetto della normativa prevista per esercitare ivi attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché all’arredamento confacente secondo il proprio progetto di gestione reso in sede di partecipazione alla procedura di gara. Parimenti si precisa che il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, come previsto nello schema di convenzione, per le utenze di energia elettrica, gas, acqua potabile e linea telefonica. È fatto obbligo al gestore di dotarsi di registratore di cassa a sue spese, come previsto dalla normativa fiscale vigente.

c. manutenzione ordinaria, pulizia e sorveglianza del parco e del chiosco, delle attrezzature, delle installazioni, dei giochi per bambini e degli impianti ivi presenti, nonché custodia degli stessi durante gli orari di gestione del parco. Si precisa che nelle incombenze di manutenzione ordinaria sono comprese le operazioni di sfalcio dell’erba, di programmazione di annaffiatura del prato, di manutenzione delle aiuole, nonché di potatura delle siepi e degli arbusti;

d. verifica del corretto utilizzo delle strutture poste all’interno del parco ed eventuale intervento per impedire utilizzazioni anomale o pericolose;

e. garanzia della costante presenza di addetti durante l’orario di gestione del parco;

f. valorizzazione dell’area verde attraverso la realizzazione di attività sportive, di animazione culturale/territoriale volte a favorire il pieno coinvolgimento della comunità locale e non solo;

g. mantenimento del carattere pubblico e della funzione pubblica del sito e degli impianti oggetto di gestione.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) non versare in alcuna delle condizioni ostative all’esercizio dell’attività commerciale di vendita e di somministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii.;

b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) convenzione con almeno uno tra:

• associazione di promozione sociale o di volontariato presente sul territorio in possesso dei requisiti professionali e morali per l’esercizio di attività di animazione culturale/territoriale;

• associazione sportiva dilettantistica presente sul territorio in possesso dei requisiti professionali e morali per l’esercizio di attività di animazione culturale/territoriale;

•istituzione scolastica presente sul territorio per l’esercizio di attività didattiche e sportive per gli studenti;

• comitato/associazione presente sul territorio per la condivisione dell’attività di sorveglianza e manutenzione;

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna nei confronti del Comune ad eseguire i seguenti servizi:

1. Realizzazione e gestione del chiosco bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con possibilità di stabilire orari per la fruizione in considerazione delle stagioni e delle attività programmate;

2. eventuale completamento degli allestimenti del locale adibito a bar anche prevedendo pergolati con struttura in legno o acciaio, aventi superficie inferiore od uguale a 6 metri quadrati per la copertura dei periodi estivi/invernali.

3. pulizia dell’intera area con raccolta differenziata dei rifiuti e loro smaltimento;

4. svuotamento dei cestini portarifiuti ogni volta se ne presenti la necessità;

5. pulitura di tutte le superfici pavimentate eseguite all’interno dell’area interessata;

6. programmazione degli interventi di irrigazione;

7. pulizia delle superfici in erba;

8. manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle panchine con controllo di sicurezza (sostituzione bulloneria, ancoraggi a terra, ecc.) e verniciatura, nonché ripristino di parti deteriorate o vandalizzate;

9. manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche con controllo di sicurezza (sostituzione bulloneria, ancoraggi a terra, ecc.) e verniciatura, nonché ripristino di parti deteriorate o vandalizzate;

10. potatura essenze arboree ed arbusti (frequenza annuale);

11. taglio del tappeto erboso (almeno una volta al mese);

12. realizzazione eventi culturali, sportivi, formativi da realizzarsi nel rispetto delle normative previste in materia in grado di attrarre un numero significativo di beneficiari del territorio di riferimento. Per tali attività sarà possibile installare cancelli mobili, barriere di protezione e attrezzature semi mobili sportive per aumentarne la fruibilità (recinzioni, porte, reti, canestri, pedane per skate);

13. realizzazione con oneri e spese, con rivalsa delle stesse sugli eventuali utenti secondo prezzi convenzionati proposti e ratificati dall’Amministrazione Comunale, delle seguenti attività: – attività sportive; – attività culturali; – attività ludico-ricreative educative;

14. installazione di eventuali/ulteriori sistemi di sicurezza (recinzioni, sistemi di allarme, sistemi di videosorveglianza, etc.).

SCARICA GLI ALLEGATI

DOMANDA

SCHEMA DI CONCESSIONE