GUIDONIA – Case popolari, assegnato l’alloggio alle terze in graduatoria

Il Comune di Guidonia Montecelio assegna il primo alloggio popolare del 2025.

Si tratta del ventesimo appartamento consegnato da settembre 2022 ad oggi, un vero e proprio record, considerato che per 7 anni – uno di commissariamento e 5 di amministrazione targata Movimento 5 Stelle – non potevano essere consegnate case popolari in mancanza di una graduatoria aggiornata.

L’ultimo appartamento è stato assegnato oggi, mercoledì 19 febbraio, con la determina numero 18 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dalla dirigente dell’Ufficio Casa Annalisa Tassone e dal funzionario Marco Quaranta.

Con l’atto viene disposta la consegna di un appartamento ubicato nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale in via Giuseppe Garibaldi 208, nel quartiere di Villanova.

Assegnataria è Elena D. G., 50enne italiana, e la figlia Anastasia.

La famiglia assegnataria risulta in terza posizione nell’ultimo aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) destinati all’assistenza abitativa delle categoria svantaggiate approvata il 29 gennaio scorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La nuova graduatoria è aggiornata a novembre 2024 e vede il primo in lista con 14 punti, secondo, terzo, quarto e quinto con 12 punti, il decimo con 11 punti.

Il nuovo elenco conta 249 aventi diritto (CLICCA E LEGGI LA NUOVA GRADUATORIA IN ORDINE DI PROTOCOLLO).