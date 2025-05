MONTEROTONDO – Il Serd resta allo Scalo per 18 mesi

Il Serd – Servizio per le Dipendenze patologiche resterà a Monterotondo Scalo per i prossimi 18 mesi.

Lo stabilisce la delibera numero 886 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, giovedì 15 maggio, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 di Tivoli Silvia Cavalli.

Con l’atto viene approvato l’accordo tra l’Azienda Sanitaria Locale e il Comune di Monterotondo per la localizzazione temporanea del Serd nella porzione di circa 350 metri quadrati del parcheggio sito in Piazza Renato Borelli allo Scalo, adiacente agli uffici della Torre Civica, lo stabile di via dell’Artigianato in cui ha sede l’ufficio decentrato dell’anagrafe.

Finora i servizi del Serd erano svolti in una struttura prefabbricata tra via Burani e Via delle Fornaci collocata su un’area di proprietà comunale sulla quale sono previsti interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di una piazza e un’autorimessa interrata a servizio del centro storico di Monterotondo per i quali il Comune eretino ha ottenuto un contributo ministeriale di 5 milioni 286.230 euro e 75 centesimi finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Contestualmente la Asl Roma 5 ha individuato l’area “ex Cotral” di piazza Mentana come la più idonea per il trasferimento definitivo del Serd nei pressi dell’Ospedale Santissimo Gonfalone.

Per questo il 9 gennaio scorso con la delibera numero 14 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli ha approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del nuovo Serd in una nuova struttura prefabbricata in un’area a circa 250 metri di distanza dall’Ospedale e sullo stesso Viale di Bruno Buozzi dove ha sede il nosocomio eretino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per la nuova sede del Serd allo Scalo il 20 marzo scorso il Direttore Generale della Asl Silvia Cavalli con la delibera numero 494 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - ha disposto il noleggio di una struttura prefabbricata per 8 mesi dalla società “Passari & Cilia Srl” di Roma per un importo complessivo di 19.520 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).