A Monterotondo verrà installato un attraversamento pedonale rialzato in via Adige, la strada a senso unico del Centro cittadino dove domenica primo giugno un pedone – Francesco Mura, 75 anni – è morto e uno – Claudio G., di 64 – è rimasto gravemente ferito dopo essere stati investiti da una Toyota Yaris lanciata a tutta velocità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’amministrazione comunale annuncia che i lavori verranno eseguiti nella giornata di lunedì 9 giugno, primo giorno utile dopo la chiusura delle Scuole.

Per consentirne l’esecuzione il Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna ha firmato l’ordinanza numero 112 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - in cui sono previste modifiche al transito e alla sosta dei veicoli.

L’ordinanza prevede:

1. L’istituzione del divieto di sosta zona rimozione in Via Adige,ambo i lati tratto compreso dall’intersezione con Via Sant’Anna di Stazzema all’intersezione con Via della Costituzione traversa, dalle ore 07:30 alle ore 19:00 del 09 Giugno 2025;

2. La chiusura la transito veicolare di Via Adige, tratto compreso dall’intersezione con Via Sant’Anna di Stazzema all’intersezione con Via della Costituzione traversa, dalle ore 07:30 alle ore 19:00 del 09 Giugno 2025;

3. L’istituzione in Via Adige, tratto compreso dall’intersezione con Via Sant’Anna di Stazzema all’intersezione con Via Marzabotto, del doppio senso di circolazione consentito ai residenti, dalle ore 07:30 alle ore 19:00 del 09 Giugno 2025;

4. L’istituzione in Via Adige dell’obbligo di svolta a sinistra in Via G. Di Vittorio ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t , dalle ore 07:30 alle ore 19:00 del 09 Giugno 2025;

5. L’istituzione in Via Rodari del divieto di sosta zona rimozione, ambo i lati, dalle ore 07:30 alle ore 19:00 del 09 Giugno 2025;

6. Ai veicoli del trasporto pubblico Cotral S.P.A. e Beebus S.P.A. con transito in Via Adige di percorrere Via G. Di Vittorio – Via G. Mazzini – Via Ciceruacchio – Via della Costituzione – Piazza Indipendenza – Via XX Settembre – Via Rodari – Via XXV Ottobre e proseguire per il percorso assegnato, dalle ore 07:30 alle ore 19:00 del 09 Giugno 2025.