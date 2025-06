Era stata convocata davanti al magistrato per essere essere ascoltata, ma all’interrogatorio si è presentata con un coltello.

Il coltello sequestrato dalle guardie giurate della “Rangers Battistolli”

E’ accaduto oggi pomeriggio, giovedì 5 giugno, all’ingresso della Procura di Tivoli dove una 52enne italiana è stata trovata in possesso dell’arma bianca da parte delle guardie giurate della “Rangers Battistolli”, la società appaltatrice della sicurezza nel Palazzo di Giustizia.

L’ingresso principale della Procura di Tivoli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 15 la donna, originaria di Tivoli, ha varcato la soglia di ingresso dello stabile di via Antonio Del Re dove ha sede la Procura.

Passando come da prassi gli effetti personali sotto al radiogeno, le guardie giurate della “Rangers Battistolli” hanno notato che all’interno della borsa era nascosto un coltello lungo circa 20 centimetri con una lama di 10 centimetri, un’arma che non può essere portata in giro tantomeno introdotta in un’aula di giustizia.

Subito dopo il rinvenimento gli addetti alla sicurezza hanno consegnato l’arma alla Polizia Giudiziaria in servizio in Procura per gli atti di rito.

L’arma bianca è stata sequestrata.