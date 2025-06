TIVOLI – Discarica in Centro: denunciate una ristoratrice e una residente

Una discarica a cielo aperto nel centro della città.

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione ambientale da parte degli ispettori ambientali del Corpo Ambientale Nazionale della Sezione di Palombara Sabina, Ente convenzionato con Asa, la municipalizzata del Comune di Tivoli per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Sabato 7 giugno gli ispettori del Can hanno denunciato ai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio una 65enne italiana amministratrice di una società di ristorazione e una 62enne italiana residente nel Centro storico per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scoperta è avvenuta sabato 31 maggio in via dei Sosii nel centro storico di Tivoli, dove, su segnalazione di alcuni utenti, gli ispettori ambientali del Corpo Ambientale Nazionale hanno rinvenuto dieci sacchi abbandonati a bordo strada contenenti rifiuti urbani non differenziati.

Frugando all’interno le Guardie Ecologiche hanno rinvenuto rifiuti urbani alimentari, oltre a tovaglioli e sotto piatti col nome e il logo di un noto ristorante del Centro storico amministrato dalla 65enne.

In un altro sacco è spuntata documentazione cartacea riconducibile alla 62enne.