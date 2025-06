TIVOLI – Il Ministro Nordio nomina l’ex Presidente del Tribunale alla guida del Dap

Stefano Carmine De Michele è il nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’ex Presidente del Tribunale di Tivoli Stefano Carmine De Michele

Giovedì 5 giugno l’ex Presidente del Tribunale di Tivoli si è insediato nel suo studio in largo Luigi Daga alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Lo scorso 27 maggio era stato proprio il Guardasigilli a chiedere la sua nomina alla guida del Dap dopo il via libera del plenum del Csm alla conferma del collocamento fuori ruolo del magistrato 65enne.

“È un bel momento – ha dichiarato il ministro Nordio alla cerimonia di insediamento – che si inserisce nel potenziamento della nostra struttura. E’ arrivato un nuovo Capo sul quale abbiamo fiducia assoluta”.

“Ringrazio il ministro per la fiducia che ha voluto accordarmi in questo prestigiosissimo incarico. E ringrazio il ministro perché, venendo qui, ha voluto omaggiare l’intera Amministrazione”, ha detto il nuovo Capo del Dap.

Il 10 gennaio 2024 dopo sei anni Stefano Carmine De Michele aveva lasciato l’incarico di Presidente del Tribunale di Tivoli e dal 15 gennaio 2024 si era insediato presso il Ministero della Giustizia di via Arenula come Direttore Generale dell’Ufficio Affari Civili (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il giudice Nicola Di Grazia, Presidente uscente della Sezione Penale del Tribunale di Tivoli

Da allora a dirigere il Tribunale di Tivoli in qualità di facente funzioni è Nicola Di Grazia, attuale Presidente della Sezione Penale, che domani, venerdì 13 giugno, svolgerà il suo ultimo giorno di lavoro presso il Palazzo di Giustizia di Viale Arnaldi e da lunedì si insedierà presso il Tribunale di piazzale Clodio a Roma come Giudice per le indagini preliminari.

Infine il 25 giugno prossimo al Tribunale di Tivoli si insedia la nuova Presidente del Palazzo di Giustizia Laura Di Girolamo, attuale Presidente del Tribunale di Grosseto, nominata il 2 aprile dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).